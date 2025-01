Utolsó percekben lőtt Nunez-gólokkal nyertek Szoboszlaiék

A Premier League egyik legkiemelkedőbb hazai mérlegével bíró csapatánál vizitált a Liverpool 22. fordulóban. S végül nyerni tudott.

Szoboszlai Dominikkel a kezdőcsapatában vágott neki a listavezető Liverpool a Brentford elleni idegenbeli párharcnak. A házigazdák a Premier League harmadik legtöbb pontját szerzik saját közönségük előtt. Éppen ezért sejteni lehetett, hogy nem lesz sétagalopp a párharc a V9rösök számára.

Az első félidőben akadt kisebb-nagyobb helyzet mindkét kapu előtt. Azonban kijelenthető, hogy komoly nyomás alá kizárólag a vendéggárda tudta helyezni ellenlábasát. Ugyanakkor az 1.54-es xG-mutató, valamint a 19 lövés – amelyből 5 talált kaput – nem ért egyetlen gólt sem.

A fordulást követően sem változott sokban a játék képe. Talán egy picivel még passzívabbá vált a Brentford, aminek hangyányival magasabb vendég-labdabirtoklás lett a következménye. Viszont minőségileg romlottak a vendéghelyzetek, aminek mindössze 1 kaput eltaláló lövés volt az eredménye a második félidő első 35 percében. Szoboszlai picivel több mint 80 játékperc után hagyta el a játékteret.

Simple & effective.

Darwin Núñez comes to save the day. pic.twitter.com/oEAUAMfTGc

— LFC Transfer Room (@LFCTransferRoom) January 18, 2025