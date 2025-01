Kerkez-gól az újabb Bournemouth-bravúr során

Szorgos játékkal és a találkozó legvégén góllal segítette a magyar válogatott hátvédje, Kerkez Milos újabb bravúrhoz a Bournemouth csapatát.

Az angol labdarúgó-bajnokság élvonalában, a 22. forduló kora délutáni párharcát a Newcastle United és a Kerkez Milost a kezdőcsapatban szerepeltető Bournemouth vívta egymással. Talán sokak meglepetésére a 8. helyezett vendégek kezdtek aktívabban, aminek már a 6. percben gól lett az eredménye: Semenyo labdáját Justin Kluivert helyezte a hazai kapuba. (0-1)

A korai kapott gól életet lehelt az álmoskásan kezdő „Szarkákba”, akik egy szöglet után Bruno Guimaraes révén egalizáltak, méghozzá a 25. percben. (1-1)

Aki ekkortól további fergeteges hazai rohamokra számított, az komoly csalódás részesévé vált. Merthogy igyekezett építkezni Eddie Howe alakulata, ám átütőerő semennyi sem volt bennük Sőt, a vesztett labdáikból, gyors kontrák révén sokkalta potensebb futballt láthattunk a „Cherries” előadásában.

Éppen az egyenlítő találatot jegyző brazil, Guimaraes vált negatív főhőssé is: egy labdakihozatalnál bizonytalankodott, amit Dango Ouatara köszönt szépen. A 30 méteren megszerzett labdával aztán Justin Kluivert elé tálalt, aki édesapja, Patrick Kluivert egykori klubjának másodszor is beköszönt ezen a délutánon. (1-2) Mindenképpen érdekesség lehet, hogy ezzel Justin túl is szárnyalta a papát – a holland ikonnak ugyanis mindössze egy gólja volt a St. James’ Parkban.



It took Justin Kluivert just 45 minutes to score more league goals than his dad Patrick at St James’ Park! 💥 pic.twitter.com/qoO4gNCSB7

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) January 18, 2025