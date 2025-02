Üres stadionos bojkottra készülnek az MU-szurkolók az Arsenal ellen

A jegyárak emelkedése, a szurkolói kultúra háttérbe szorítása, valamint a klub átláthatatlan döntéshozatala vezetett ide.

Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester United szurkolói csoportja, The 1958, hivatalosan is bejelentette, hogy tüntetést szervez a klub vezetősége ellen a március 9-i Arsenal elleni mérkőzés előtt. A csoport hosszú ideje elégedetlen a klub döntéseivel, és most radikális lépésre szánták el magukat. Olyannyira, hogy az X-en (korábban Twitter) egy olyan kezdeményezés is elindult, hogy legyen üres a rangadón az Old Trafford.

A jegyárak emelkedése, a szurkolói kultúra háttérbe szorítása, valamint a klub átláthatatlan döntéshozatala vezettek oda, hogy a drukkerek megelégelték a helyzetet. A csoport közleményében így fogalmazott:

„Dühösek vagyunk. A szurkolók dühösek, és ez az érzés már régóta gyűlik bennünk. Türelmesek voltunk, de ez mostanra elfogyott. Mind tudjuk, mi a valódi probléma, de senki nem beszél róla. Azoknak kell a legnagyobb árat megfizetniük, akiknek a legerősebb érzelmi kötődésük van a klubhoz.”

A szurkolók szerint a klub vezetősége figyelmen kívül hagyja a drukkerek érdekeit, és csupán bevételi forrásként tekint a mérkőzésekre járó fanatikusokra.

🚨EMPTY THE STADIUM!!🚨 ⚽️ MANCHESTER UNITED V ARSENAL 🗓️ MARCH 9TH 🏟️ EMPTY OLD TRAFFORD RT’S ARE APPRECIATED! #GlazersOut 🔰 #MUFC #GlazersOut pic.twitter.com/XPJFYilD8s — Manchester United Forever (@Utd_Forever7) February 20, 2025

Jim Ratcliffe és a Glazer-család a célkeresztben

A tiltakozások egyik fő célpontja Sir Jim Ratcliffe, a klub új társtulajdonosa, akit élesen kritizálnak a jegyárak emelése és a pénzügyi stratégiája miatt. A szurkolók szerint a INEOS vezetése nem hajlandó szembenézni a valódi problémákkal, és inkább a drukkerektől próbál még több pénzt kicsikarni.

„Az egyetlen megoldás a Glazer-család és az általuk felhalmozott adósság eltávolítása lenne. Ha ők távoznának, a bevételek növekednének. Ehelyett azonban az új befektetők inkább a meccsrejáró szurkolókat sújtják anyagilag, minthogy a valódi pénzügyi problémákkal foglalkozzanak.”

A csoport szerint a klub a munkásosztálybeli hagyományait és a generációkon átívelő szurkolói kultúrát is veszélyezteti, és ha a vezetőség továbbra is megvetéssel kezeli a drukkereket, annak súlyos következményei lehetnek.

A részleteket a következő napokban jelentik be, de a tiltakozás nemcsak az Old Trafford környékére korlátozódhat. A szervezők szerint a demonstráció sokkal nagyobb méreteket ölthet, ha a klub vezetése nem kezd párbeszédet a szurkolókkal.

A tüntetés célja nemcsak az aktuális problémák elleni fellépés, hanem egy hosszú távú mozgalom elindítása is, amely megakadályozná, hogy a klub újabb adósságalapú felvásárlás áldozatává váljon.

„Vissza akarjuk venni a klubunkat, küzdeni a következő generációkért, megőrizni a történelmünket és a szurkolói kultúrát, valamint visszaállítani a méltóságot és a tisztességet a Manchester Unitednél.”