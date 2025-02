A United középcsatárt igazolna, de van egy-két buktatója az üzletnek

A United ugyanis komolyan érdeklődik Victor Osimhen megszerzése iránt, de ezúttal nem akarnak fejjel rohanni a falnak.

A TEAMtalk értesülési szerint nagyon szeretné leigazolni a United a Galatasaray csatárát, de két igen komoly probléma azért van az üzlettel.

Ugyan ez esetben sokan arra gondolhatnának, de nem a vételár a fő gond.

Hiszen a Napoli tulajdonában lévő, jelenleg a Galatasarayban kölcsönben futballozó nigériai csatár esetében az olasz klub már jelentősen visszavett az eredeti elképzelésiből.

Így 75 millió euró ellenében már túl is adna a játékoson.

Ez még meg is fizethető de a gondok ezután kezdődnek. A nigériai csatárral ugyanis két dologban nehéz lesz dűlőre jutni.

Az egyik, hogy Osimhen jövőre szeretne a Bajnokok Ligájában játszani.

Erre jelen pillanatban csak akkor lehet esély, hogyha a United megnyeri az Európa-ligát.

A másik a játékos bérigénye.

Amelyet nyilvánvalóan a Galatasaray is csak úgy tudott teljesíteni, hogy Törökországban a futballistáknak minimális adót kell fizetniük a bérük után.

Vagyis a Manchester United számára van azért kockázat. Nem is kevés.

Hiszen a klub meglehetősen nehéz időszakon megy keresztül. Ami elsősorban a csapat szereplése miatt

Másrészt a szerényebb eredményeket nem vették figyelembe a klub gazdálkodásánál az elmúlt három évben.

Ezért a Sir Jim Ratcliffe vezette új tulajdonosok egymás után vezették be a megszorításokat, illetve jelentős változásokat hajtottak végre a működésben.

Ilyen gondolkodásbeli különbség, hogy a klub okosan költsön. Bár ez esetben sejthetik, hogyha nagy sztárt akarnak igazolni az sok pénzbe kerül.

Osimhen a nyáron szóba került a Chelsea-nél is, de ott nem lett semmi az üzletből, így a Napolinál kegyvesztett csatár a Galatasaraynál építi újra magát, nem is rosszul.

Az Old Traffordon azonban az sem egyszerű, hogy nem tudnak hatalmas összegeket költeni anélkül, hogy először eladnák néhány sztárjukat. Antony és Rashford helyzetében is változás következhet be a nyáron. De mások is távozhatnak majd a csapattól. Ekkor lehet keret az új játékosokra.

A nigériai esélye az érkezésre még így is 50 százalékos. Leginkább azért, mert Osimhen bérkövetelése elég irreális.

Heti 200 000 fontot szeretne keresni és a pletykák szerint ez akadályozta meg abban is, hogy leigazolja őt a Chelsea.

Ratcliffe és az új igazgatótanácsa keményen dolgozik azon, hogy csökkentse a United bértömegét.

A nigériai válogatott esetében pedig nagy a kockázat. Hiszen a csatár az idény elején volt már sérült és Olaszországban is emiatt volt gyenge az utolsó éve a Napolival.

A török sajtóinformációk szerint mindenesetre a United komolyan gondolja, hogy kifizeti a 62 millió fontos a játékosért.

De egyelőre még nem dőlt el az üzlet, hiszen igyekeznek minél lejjebb alkudni mind az olasz klub, mind a nigériai csatár igényeit.