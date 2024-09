A Chelsea megegyezett Osimhennel, csak kifutott az időből – állítja a klub korábbi játékosa

John Obi Mikel az Obi One Podcastban beszélt a honfitársa klubváltása körüli utolsó napos huzavonáról.

Mikel – aki 2012-ben BL-t nyert a Chelsea-vel – úgy értesült, hogy a londoniak mindenben megállapodtak a nigériai támadóval, csupán nem volt elég idejük tető alá hozni az üzletet.

Nagyon közel voltunk. Nem sok hiányzott, hogy nyélbe üssük a transzfert. Néhány aprócska részlet miatt kifutottunk a határidőből – kezdte a 37 éves.

„Az orvosira sem maradt volna idő, szóval sehogy sem jött volna össze, de tudom hol tartanak a felek. Ha januárban, vagy bármikor újra megpróbálja a Chelsea, akkor tudják, hányadán is állnak” – tette hozzá Mikel.

Osimhen végül nem esett két szék közé, de a Napolival való megromlott viszonya miatt szeptember elején „csak” Törökországba tudott szerződni és kölcsönben a Galatasaray játékosa lett.

A nigériai támadó néhány klubot záradékként beiktatott szerződésébe, amelyekhez bármikor távozhat, ha megállapodnak. Ezek között ott van a Chelsea is.

Mikel megvédte honfitársát, hiszen szerinte a Napoli korábbi gólvágója is ugyanúgy szeretett volna a Chelsea játékosa lenni, mint amennyire a klub akarta őt.

„Mindenkinek tudnia kell az igazat, mert rengetegen bántják Victort. Az emberek nem tudják, mi történt valójában” – folytatta.

„Nagyon akart jönni, megegyeztek a fizetéséről is. Nonszensz, hogy kapzsinak állítják be. Legalább nekünk, nigériaiaknak támogatnunk kéne. Most arra van szüksége, hogy barátai, a családja és a szurkolók mellé álljanak” – fejezte be.