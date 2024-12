Újra összeállhat a Messi-Neymar-Suárez álomtrió?!

A brazil esetében finoman fogalmazunk, ha azt mondjuk, nem jött be a szaúdi kaland. Neymar szerződése lejártakor, vagyis jövő nyáron távozni szeretne.

A brazil futballsztár Neymar közölte, hogy csak nyárig marad jelenlegi szaúdi csapatánál, az al-Hilalnál, és szerződése június végi lejártával az Inter Miamiban folytatja pályafutását. A jó ideje kevésbé a játékával, mint inkább megnyilatkozásaival jeleskedő támadó tervéről a Sky Sport tévécsatorna számolt be. Az észak-amerikai Major League Soccerben (MLS) szereplő együttest főleg azért választaná a 32 éves Neymar, mert ott játszik több, korábbi barcelonai csapattársa, így Lionel Messi, Sergio Busquets, Luis Suárez és Jordi Alba is.

🚨🇺🇸 BREAKING: Neymar wants to sign for Inter Miami and reunite with Leo Messi and Luis Suarez. 🩷🖤

(Via @sachatavolieri) pic.twitter.com/1q0qdTsJxD

— Pubity Sport (@pubitysport) December 16, 2024