Neymarnak leáldozott Szaúd-Arábiában? Klubja kiadhatja útját

Hamarosan robbanhat az újabb Neymar-bomba az átigazolási piacon.

Neymarnak nem úgy sikerült a szaúd-arábiai kaland, ahogyan elképzelhet. Az al-Hilal 90 millió eurót fizetett érte tavaly nyáron, majd alighogy lejátszott néhány meccset, a brazil válogatottnál súlyos térdszalag-szakadást szenvedett, ami miatt a teljes előző szezont kihagyta. 369 nap eltelte után, két héttel ezelőtt térhetett vissza, azonban a második meccsén az iráni Esteghlal elleni ázsiai BL-találkozón csereként beállva sérülés miatt végül megint kényszerűségből hagyta el a játékteret.

🚨🇧🇷 Neymar has suffered a tear in his hamstring and he will be out for 4-6 weeks, Al Hilal confirms. pic.twitter.com/ivZDOSnWZY

