Neymar megint megsérült, csereként kellett lecserélni őt

Visszatérése óta csupán 44 percet játszott.

Alighogy visszatért, Neymart újfent sérülés miatt kellett lecserélni. A 32 esztendős brazil támadónak irtózatos pechje van. Idénybeli második mérkőzésén lépett pályára, csereként állt be az iráni Esteghlal elleni ázsiai BL-meccsén az 58. percben, ám a 87.-ben már el kellett hagynia a játékteret. Egy sprint következében a combjához kapott, majd rövid ideig ápolták őt, végül le kellett cserélni. Neymar két héttel ezelőtt az al-Ain elleni szaúd-arábiai bajnokin tért vissza csaknem egy év után, miután a brazil válogatottnál súlyos térdszalagszakadást szenvedett.

