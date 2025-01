Újabb ötszettes siker: Marozsán kiejtette a 17. kiemeltet az AO-n

Húszból tizenhét bréklabdát hárított, végül 2-1-es szetthátrányból fordított és megint ott van az Australian Open harmadik körében.

Marozsán Fábián akárcsak a nyitókörben, a második fordulóban is ötszettes csatában diadalmaskodott az ausztrál nyílt teniszbajnokságon, s ezzel bejutott a legjobb 32 közé. A decemberi magyar bajnokság győztese – aki 59. a világranglistán – hétfőn ötszettes, négyórás mérkőzésen búcsúztatta a brazil Thiago Seyboth Wildet (76.), és mivel az idei AO a hagyományokkal ellentétben már vasárnap elrajtolt, egy helyett két pihenőnap után lépett pályára a 64 között. A háló túloldalán a 17. kiemelt amerikai Frances Tiafoe állt, aki egy nyert meccsel érkezett a felvezető tornákról Melbourne-be – azt Brisbane-ben aratta -, a 25 éves Marozsán viszont két mérkőzést hozott Hongkongban, a másodikon a címvédő orosz Andrej Rubljovot legyőzve.

Első találkozójukon Tiafoe 2:2-nél elvette Marozsán adogatását, aki viszont rögtön visszabrékelt, majd a magas színvonalú játszmát lezáró rövidítésben a magyar két könnyű röptét is elrontott, így 52 perc után ellenfele került szettelőnybe. A folytatásban ezúttal az amerikai vesztette el a szerváját 2:2-nél, majd 5:4-nél a magyar Davis Kupa-válogatott vezére a játszmáért adogatott, az első két szettlabdánál ismét megremegett – három bréklabda következett -, de a harmadiknál már „nem volt kegyelem”, és másfél óra után egyenlő lett az állás. A nézőtéren ülő, zászlókkal felszerelt magyar szurkolók állva tapsolták meg a produkciót, Marozsán pedig a kezével integetve kért további biztatást. Érdekes volt, hogy a Hajdúszoboszló SE sportolójának többször sikerült meglepnie a közismerten gyorsan játszó Tiafoe-t azzal, hogy még nála is sebesebben ütött, alig hagyva reakcióidőt riválisának.

A harmadik felvonás egy bréket érő, elképesztő fonák nyerővel indult Marozsán részéről, de 2:1-nél a marylandi teniszező a negyedik bréklabdáját már bevágta, és visszajött a szettbe. A lendületbe jövő Tiafoe 4:3-nál ismét elvette a magyar szerváját, majd egy bréklabdát hárítva hozta a szettet.

A negyedik játszmában Marozsán szinte minden egyes adogatójátékában a „túlélésért” játszott, 4:4-ig bezárólag Tiafoe tíz bréklabdáját hárította. Ezt követően azonban először magabiztosan hozta a saját szerváját, majd a következőben elvette riválisáét, így hiába volt gyengébb szinte minden egyes statisztikai mutatóban, döntő játszmára mentette az összecsapást.

Az ötödik felvonást Marozsán egy magabiztos adogatójátékkal indította, majd rögtön megduplázta előnyét, Tiafoe szerváját a harmadik bréklabdáját értékesítve egy parádés tenyeres egyenessel vette el. A brékelőnyt újra egy sima játékkal tartotta meg a magyar és mindössze 14 percnyi játék után 3:0-ra vezetett a döntő játszmában. A következő gémben két brékladához jutott Marozsán, a másodikat pedig a háló segítségével értékesítette, majd semmire hozta az adogatását és nagyon közel került a győzelemhez. Tiafoe ugyan szépíteni tudott, de Marozsán egy újabb, önbizalomtól duzzadó játékkal lezárta a 3 óra 17 percig tartó mérkőzést.

Big Match Marozsan takes down the Big Foe 🤯🤩

Defeating a Top 20 player in a Grand Slam for the very first time – Fabian Marozsan is in the third round of the #AusOpen for the second time in a row.@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AO2025 pic.twitter.com/KBfZIFSETe

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2025