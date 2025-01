Marozsán Fábián top 10-es elleni győzelemmel kezdte az évet

Ez volt pályafutása hatodik top 10-es játékos elleni sikere és ezzel ott van a hongkongi torna negyeddöntőjében.

A magyar bajnok Marozsán Fábián legyőzte a címvédő orosz Andrej Rubljovot, ezzel bejutott a legjobb nyolc közé a 766 ezer dollár (körülbelül 305 millió forint) összdíjazású hongkongi keménypályás tenisztornán. A verseny honlapja szerint a világranglistán 58. magyar teniszező az első játszmában kétszer is elvette az ATP világranglistáján nyolcadik helyen rangsorolt orosz játékos adogatását, aki ezt követően két játszmalabdát hárított, majd 5:5-nél egyenlített. A folytatásban azonban megint a magyar játékosnak kedveztek a labdamenetek és végül 7:5-re nyerte az első szettet.

Upset alert 🚨

Fabian Marozsan edges past Rublev 7-5, 3-6, 6-3 in Hong Kong to secure a spot in the quarter-finals 💪@Hkto_mens pic.twitter.com/VBIIv1U0FN

— ATP Tour (@atptour) January 2, 2025