Újabb középpályást igazol az Atlético Madrid?

Diego Simeone, az Atlético de Madrid csapatának vezetőedzője az Espanyol előtti bajnoki sajtótájékoztatóján jelezte, számolnak új érkezővel.

Az argentin tréner egészen pontosan a következőképpen fogalmazott a szerda esti bajnokit felvezető sajtótájékoztatón.

„Az Atlético de Madrid még egyáltalán nem tekinti lezártnak az átigazolási időszakot.”

Aztán az El Chiringuito már azt is megszellőztette, hogy újabb belső középpályás megszerzésén dolgoznak a fővárosiak. Sőt, már azt is kiderítették, hogy a Getafe 29 éves játékosa, Luis Milla ügynökeivel tárgyalnak. A középpályás a hírek szerint nagyon is váltana, most már a klubok illetékesein a sor, hogy tető alá hozzák az esetleges egyezséget.

🚨 EXCLUSIVA @JuanfeSanzPerez y @alexsilvestreSZ 🚨 ‼️ „SIMEONE quiere a LUIS MILLA”. 👀 „El ATLETI se pondrá en contacto con el Getafe en las próximas horas”. pic.twitter.com/AEhk36QiwP — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 28, 2024

A sérülékenysége miatt az utóbbi időszakban sokat hiányzó Milla mindig a Getafe egyik legjobbja volt, amikor fittségi állapota lehetővé tette pályára lépését. Elsősorban a nyomás alatti döntéseit, a játék átlátását, és a passzkészségét szeretik a szakemberek.

A középpályást még további 3 évig köti szerződés a Getafe gárdájához, és könnyen lehet, hogy ennyire közel az átigazolási időszak lejárta előtt nem hajlik majd egykönnyen az üzlet megkötésére kenyéradója. Ebben az esetben a Manchester City és Matheus Nunes kölcsönben történő megszerzése lehet Simeonéék új terve.