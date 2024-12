Újabb információk derültek ki Sinner doppingügyével kapcsolatban

Jannik Sinner új információt kapott arról, hogy mikor tartják meg a doppingügyének meghallgatását, és milyen gyorsan fog lezajlani az eljárás.

Sinner fantasztikus szezont zárt azzal, hogy múlt héten megnyerte az Olaszországot képviselő Davis-kupa döntőt. A holland Tallon Griekspoor elleni egyéni győzelmével biztosította hazája számára a csapatverseny címvédését.

Ez méltó lezárása volt Sinner kivételes évének, amely során megszerezte első Grand Slam-trófeáit az Australian Openen és a US Openen, megnyerte első ATP Finals címét, és az év végén az ATP világranglista élére került.

A 23 éves játékos áttöréses szezonja során számos elképesztő eredményt ért el. Például ő lett az első játékos Ivan Lendl 1986-os sikere óta, aki az ATP Finals során szettet sem veszített.

Sinner 2024-es teljesítménye különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy március óta szorongással élt a doppingügye miatt, miután az Indian Wells Openen pozitív tesztet produkált a tiltott clostebol anyagra.

A Nemzetközi Tenisz Integritási Ügynökség (ITIA) öt hónapos magánnyomozás után tisztázta Sinner ártatlanságát, így elkerülte az eltiltást. Büntetése mindössze annyi volt, hogy elvesztette az Indian Wells Openen szerzett pénzdíját és ranglistapontjait.

Az ITIA elfogadta Sinner magyarázatát, miszerint a tiltott anyag véletlenül került a szervezetébe, miután akkori fizioterapeutája egy olyan spray-t használt, amelyről nem tudta, hogy nyomokban clostebolt tartalmaz.

Sinner remélte, hogy ezzel véget ér a történet, és alig három héttel azután, hogy a pozitív teszt híre nyilvánosságra került, megnyerte a US Opent. Azonban a világranglista első helyezettje nem nyugodhatott meg, ahogy szerette volna.

Jannik Sinner is set to be able to defend his Australian Open title with the appeal against his doping sanction not set to be heard by the Court of Arbitration for Sport (CAS) before the tournament begins in January.

