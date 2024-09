A WADA fellebbez Sinner doppingügyében, akár kétéves eltiltást is kaphat a világelső

Jannik Sinner ugyan továbbra is játszhat, de a doppingügye még mindig nem zárult le.

A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) ugyanis fellebbezett a döntés ellen, és egy-két éves eltiltást kért az olasz világelsőre.

Gyors magyarázattal tudott szolgálni arra, hogyan történhetett ez, ezért az olasz tovább versenyezhetett, amíg egy független vizsgálatot folytattak le.

A fizioterapeutája, Giacomo Naldi megmasszírozta, és így került a tiltott szer a szervezetébe, mivel a fizioterapeutája használta a kezén lévő sebére. Végül minden jól végződött Sinner számára, mert versenyezhetett, és tisztázták a vétkek alól.

A fellebbezés szerint a WADA elfogadja, hogy Sinner egy masszázs révén került a szervezetébe a tiltott szer, és nem közvetlenül vagy tudatosan vitte be az anyagot. Ennek ellenére úgy gondolják, hogy nem kellene mentesülnie a büntetés alól.

Az ügynökség közleménye szerint a jogi keret szabályai alapján megtámadják a vétlen döntést, és büntetésként egy-két év versenyzéstől való eltiltást kérnek, a Sportdöntőbírósághoz (CAS) fordulva.

„A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) megerősíti, hogy szeptember 26-án, csütörtökön fellebbezést nyújtott be a Sportdöntőbírósághoz (CAS) az olasz teniszező, Jannik Sinner ügyében, akiről a Nemzetközi Tenisz Integritási Ügynökség (ITIA) független bírósága megállapította, hogy nem vétkes és nem gondatlan, miután 2024 márciusában kétszer is pozitív lett a tiltott szerre, a clostebolra vonatkozó tesztje.”

„A WADA álláspontja szerint a „vétkesség vagy gondatlanság hiánya” megállapítása nem volt helyes az alkalmazandó szabályok alapján. A Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség egy és két év közötti eltiltási időszakot kér”.

„A WADA nem kér eredménytől való eltiltást, kivéve azt, amelyet az elsőfokú bíróság már kiszabott.”

Ha az olasz játékos olyan szabályok alapján kapott felmentést, amelyek nem vonatkoznak rá, akkor ezt a felmentést visszavonhatják.

Ez egy nagyon bonyolult és technikai kérdés. Ez mindenképpen rossz hír Sinner számára, akinek most még további néhány szorongató hónapot kell átélnie.

WADA confirm appeal against world No.1, Jannik Sinner, who was found by the ITIA to bear no fault or negligence despite testing positive for a prohibited substance in March 2024. pic.twitter.com/1gaSg7vofG

— Eurosport (@eurosport) September 28, 2024