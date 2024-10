Újabb extrém költségcsökkentési ötlet az MU-nál: szívességet kértek a Manchester Citytől

Ez már egészen komikus.

Mióta az INEOS és Sir Jim Ratcliffe a Manchester United új tulajdonosa azóta folyamatos költségcsökkentésben van a klub. Nyáron 250 alkalmazottat bocsájtottak el, majd az elmúlt hetekben Sir Alex Ferguson nagyköveti munkáját is megszüntették, gyakorlatilag kirúgva őt a csapattól. A Daily Mail információi szerint pedig újabb „fantasztikus” költségcsökkentési ötlettel álltak elő, megkérték a városi rivális Manchester Cityt, hogy esetleg Alejandro Garnacho és Kobbie Mainoot nem vinnék-e el repülőgépükkel a hétfői Aranylabda-díjátadóra, ha már úgyis arra járnak, noha ők nem a France Football toplistája miatt, hanem a legjobb fiatalnak járó Raymond Kopa-díj miatt mennek a francia fővárosba.

🚨 Manchester United asked Man City if Alejandro Garnacho and Kobbie Mainoo could catch a lift on their private jet to the Ballon d’Or ceremony, but were told there was no room. ✈️❌

United are currently implementing cost-saving measures. 🤣

(Source: @MikeKeegan_DM) pic.twitter.com/BpoMCumYOK

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 26, 2024