A Manchester United új vezetősége kirúgta az alkalmazottak közel 25%-át

A költségek megtakarítása érdekében.

Az ITV értesülései szerint az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban szereplő Manchester United több mint 250 dolgozóját bocsájtotta el a 2024/25-ös szezon kezdete előtt. A klubnak több mint 1000 alkalmazottja van, és az új tulajdonosú cég, az INEOS egyik fő küldetése, hogy drasztikusan csökkentse a bérköltségeket és a szükséges számra hozzá a létszámot a költségek megtakarítása érdekében.

A cég elnöke, Sir Jim Ratcliffe azt szeretné elérni, hogy minden elérhető anyagi forrás rendelkezésre álljon a nyári átigazolási időszakban, s így az elbocsájtott dolgozók fizetéséből megspórolt összeget a csapat fejlesztésére fordítaná.

