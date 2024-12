Újabb blamázs: kiesőjelölt otthonában botlott a City

A Manchester City erejéből csupán egy döntetlenre futotta a Crystal Palace otthonában a Premier League 15. fordulójában.

Álomrajtot vett a Crystal Palace. A hazaiak egy gyors kiugratást követően Munoz révén már a negyedik percben megszerezték a vezetést. A címvédő félórányi játék után Haaland fejesével egalizált.

Bő tíz perccel a fordulást követően egy szögletből ismét előnybe került a Palace: az előre húzódó Lacroix bólintott Ortega hálójába. Guardiola csapata nem hagyta annyiban a dolgot. Lewis a hatvannyolcadik percben egyenlített. A vendégek a hajrában megfogyatkoztak, miután Rico Lewis megkapta második sárga lapját. A City tíz emberrel is megpróbált fordítani, ez azonban nem sikerült. Az égszínkékek ismét értékes pontokat hullajtottak.

A Manchester City a negyedik, a Crystal Palace a tizenhatodik helyről várhatja a folytatást.

Gólszerző: Munoz (4.), Lacroix (56.) ill. Haaland (30.), Lewis (68.)

Kiállítva: Lewis (84.)

Crystal Palace led twice, but Man City found two equalisers to see the action end all square at Selhurst Park 🤝#CRYMCI pic.twitter.com/EPGXSZNRAd

— Premier League (@premierleague) December 7, 2024