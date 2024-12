Brutális autóbalesetet szenvedett a West Ham futballistája

Drámai fotó kering a közösségi médiában.

A West Ham United hivatalosan is megerősítette, hogy Michail Antonio közúti balesetet szenvedett szombaton. A klub későbbre ígért részletes tájékoztatást.

🚨 #WHUFC : West Ham United can confirm striker Michail Antonio has today been involved in a road traffic accident. The thoughts & prayers of everyone at the club are with Michail, his family + friends. Club will issue an update in due course @TheAthleticFC https://t.co/HTZCx1MpQi

A londoni együttes egyik szurkolói oldala, a COYIrons az X-en közzétett egy drámai fotót, amelyen vélhetően Antonio összeroncsolódott autója látható. A bejegyzésben megemlítik, hogy a balesetet szenvedett sofőrt légiúton szállították kórházba.

Rumours flying around that Michail Antonio was the driver of this Ferrari earlier today in Essex and had to be airlifted to hospital.

Hope he, or whoever the drives was, is OK first and foremost 🙏 pic.twitter.com/zDhPkJcc4H

