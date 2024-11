Új módszerrel akadályozzák meg a jegy nélküli nézőket a Las Vegas-i Nagydíj megtekintésében

A Las Vegas-i Nagydíj szervezői felháborították a Forma–1 rajongóit, miután bemutatták új módszerüket, amivel megakadályozzák, hogy az emberek jegy nélkül ingyenesen nézhessék a versenyt.

Két hét szünet után a Forma–1 végre visszatér a „Bűnök Városába„, Las Vegasba, Nevadába a Las Vegas-i Nagydíjjal.

A versenyt megelőzően a regnáló bajnok és Red Bull-szupersztár, Max Verstappen tudja, hogy egy győzelemmel negyedik egymást követő világbajnoki címét szerezheti meg.

A Las Vegas-i Nagydíj az idény egyik legnagyobb show-jának ígérkezik, a versenyhétvégén számos híresség tűnhet fel a paddock környékén.

Tavalyi jelentések szerint a szervezők műanyag lapokat helyeztek el a gyalogos hidak oldalán a Las Vegas-i Nagydíj helyszínén, hogy megakadályozzák a jeggyel nem rendelkező rajongókat a verseny nézésében.

Ez a taktika azonban nem volt tökéletes, mivel néhány rajongónak sikerült lyukakat vágnia a lapokba, hogy onnan nézhesse az eseményeket.

Idén a Nagydíj szervezői még egy lépéssel tovább mentek, és szilárd képernyőket helyeztek el, ahogy azt egy közösségi médiában közzétett videó is bemutatja.

Mondani sem kell, hogy az új képernyők nem arattak osztatlan sikert a rajongók körében.

A közösségi médiában egy rajongó így nyilatkozott: „Az F1 visszataszító. A biztonságon kívül minden nyilvános területet meg kellene hagyni úgy, ahogy van, hogy alkalmi nézők is láthassák.”

Egy másik így tweetelt: „Miért???”

Egy harmadik rajongó hozzátette: „Csak egy újabb ok, hogy utáljuk az F1-et.”

Más rajongók viszont rámutattak, hogy a képernyők biztonsági okokból kerültek fel.

Egy másik felhasználó ezt írta: „Voltam már F1-versenyen Austinban és Miamiban, és ott is mindig volt ilyen. Nem akarják, hogy emberek tömege torlaszolja el az utakat, miközben nézik a versenyt. Számomra logikus.”

Egy másik rajongó hozzátette: „Ez a tömegirányítás érdekében történik, hogy ne legyenek százak a hidakon, elzárva az átjárót. Ez minden pályán szokás, ahol ilyen kereszteződések vannak, ne legyetek emiatt sértődöttek Vegasban.”

Egy másik felhasználó megmagyarázta: „És hogy megvédjen, ha egy 320 km/h-val száguldó autó a levegőbe kerül.”

F1 Pedestrian Bridges now have metal walls for your viewing enjoyment. #LasVegasGP #LasVegas pic.twitter.com/wwKVVpHlKc

— Life in Las Vegas (@LifeNLasVegas) November 18, 2024