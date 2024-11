A Las Vegas-i Nagydíj az F1 legdrágább jegyét kínálja, amihez egy luxusautó is dukál

A verseny, amely az egyik legjobban várt esemény volt a közelmúlt F1-es történetében (bár Max Verstappen talán más véleménnyel van erről), tavaly valóban különleges látványt és szórakozást nyújtott.

A Las Vegas-i utcai pálya, amely a híres Vegas Stripen is végig halad, így a versenyzők ikonikus épületek mellett száguldanak el. Ez az egyik leggyorsabb és legnehezebb pálya a naptárban.

A korábbi években az olyan városok, amelyek házigazdája voltak egy Forma-1-es versenynek, rendszerint legalább hét számjegyű veszteséget könyveltek el minden egyes versenyhétvége után. De Vegasban ez nem így történt. A város gazdasági hatása 1,5 milliárd dollár volt, míg a rendezési költségek körülbelül 500 millió dollárt tettek ki.

Idén, mivel az F1-es bajnoki verseny egyre szorosabbá vált valószínű, hogy az előző évi számok még magasabbra emelkednek.

Ezt segíti elő a „Aston Martin Million Dollar Package” nevű jegycsomag, amely a Forma-1 legdrágább jegyének számít idén (bár Vegas tavaly kínált egy 5 millió dolláros csomagot, azt idén nem ismételték meg).

A csomag része a Fontainebleau Las Vegas szálloda és az Aston Martin együttműködésének, és garantálja, hogy a vásárló ‘VIP-ként élheti át a versenyhétvégét’.

A jegy tartalmazza a vásárló és akár öt vendége számára a privát repülőutat Vegasba és vissza, valamint az utazás alatt teljes körű szállítást. Továbbá, a csomag egy ötnapos tartózkodást kínál a szálloda három hálószobás lakosztályában, és VIP asztalt a LIV Nightclub-ban Vegasban.

Ezen kívül egy privát vacsora is várja a vásárlót hat fő számára. Valamint 20 000 dollár étel- és italjóváírás, és további 20 000 dollár üdülési jóváírás váltható be.

Az Aston Martin hivatalos weboldala „korszakokon átívelő hódítónak” nevezi a luxusautót, amely 12 hengeres, két turbóval felszerelt motort kapott. Ezzel a felszereltséggel pedig elérheti a lenyűgöző, 343 km/h sebességet.

A jelenlegi Aston Martin F1-es versenyzők, Fernando Alonso és Lance Stroll szeptemberben mutatták be a Vanquish-t egy különleges rendezvény keretében.

Fontainebleau is offering a new ultra-luxury VIP package for the Formula 1 Las Vegas Grand Prix later this month. It costs $1,000,000 but includes an Aston Martin Vanquish, so not a bad deal overall. pic.twitter.com/7aDFuI5Tyk

— Las Vegas Locally 🌴 (@LasVegasLocally) November 7, 2024