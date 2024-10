Új királya van a BL-nek – 15 éves rekordot adott át a múltnak a Manchester City!

A City szerda este 5-0-val küldte haza a cseh Sparta Prahát, győzelmével pedig sorozatban 26. BL-mérkőzésén maradt veretlen a manchesteri gárda, ami egyedülálló a sorozat történetében.

BREAKING: #ManCity are now 26 games unbeaten and have broken the record for the longest such streak in European Cup/UEFA Champions League history, exceeding Manchester United’s 25 games unbeaten between September 2007 and May 2009. 🤯

THE BEST TEAM IN EUROPEAN FOOTBALL!!! 💫 pic.twitter.com/ViJ4TcspiS

— City Xtra (@City_Xtra) October 23, 2024