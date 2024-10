Egy mérkőzésre a történelemírástól a Manchester City a BL-ben

Az eddigi csúcsot 2007 és 2009 között állította fel a másik a város másik csapata. A Manchester City október 23-án rekordot dönthet.

A Manchester City kedd este 4-0-ra győzött a Slovan Bratislava ellen a labdarúgó Bajnokok Ligája második fordulójában. Pep Guardiola csapata pedig immáron 25 meccs óta nem talált legyőzőre a legrangosabb európai kupasorozatban. 2023-ban a City megnyerte a BL-t, az előző szezonban pedig a Real Madrid csak tizenegyespárbajt követően tudta búcsúztatni őket.

A Bajnokok Ligája eddigi leghosszabb veretlenségi szériáját a másik manchesteri együttes, a Manchester United tartotta, amely 2007 és 2009 között ért el szintén 25 meccses sorozatot. Pep Guardiola együttese az elmúlt két évben 17 győzelmet és 8 döntetlent jegyzett a BL-ben. A Manchester City október 23-án hazai pályán a Sparta Praha ellen dönthet rekordot. Fogadóirodák szerint ebben az idényben is a City a legesélyesebb a trófea elhódítására.

25 – Manchester City are now unbeaten in each of their last 25 UEFA Champions League games (W17 D8); the joint-longest run without defeat in European Cup/UEFA Champions history, level with Manchester United between September 2007-May 2009. Juggernaut. pic.twitter.com/eE0ujngrJq

— King David (@cfckingdavid) October 2, 2024