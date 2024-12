Új fejezet kezdődik Olaszország és a Davis-kupa történetében

Az elmúlt két év Davis-kupa bajnoka, Olaszország kapcsolata a történelmi csapatversennyel tovább mélyült azzal a hírrel, hogy ők lesznek a nyolcasdöntő házigazdája 2025 és 2027 között.

A Final 8 a Davis-kupa csúcspontja, amelyet évente rendeznek meg. 2024-ben Olaszország zsinórban másodjára is behúzta a címet.

Az elmúlt hónapban a világelső Jannik Sinner vezetésével Olaszország megszerezte harmadik Davis-kupa-győzelmét. Az olaszok a spanyolországi Malagában aratott győzelmükkel holtversenyben a hetedik helyen állnak az örökranglistán.

Jannik Sinner higgadt és összeszedett játékkal zárta le lenyűgöző szezonját Malagában.

A világelső Sinner 7-6(2), 6-2 arányban nyert Tallon Griekspoor ellen, és ezzel megszerezte Olaszországnak a sorozatban második Davis-kupa címét. Olaszország az első ország, amely sikeresen megvédte a Davis Kupa-címet Csehország 2013-as sikere óta.

Sinner megkoronázta azt az évet, amelyben az olasz tenisz ismét kiemelkedő sikereket ért el.

The Davis Cup Final 8 is heading to Italy 🇮🇹

The nation has been announced as the host for the next three years ➡️ https://t.co/FK2LwcQ3PG#DavisCup pic.twitter.com/iEwkFN4pt2

— Davis Cup (@DavisCup) December 2, 2024