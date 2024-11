Sinner egy újabb Davis-kupa címmel zárta le hihetetlen szezonját

Jannik Sinner higgadt és összeszedett játékkal zárta le lenyűgöző szezonját Malagában.

A világelső Sinner 7-6(2), 6-2 arányban nyert Tallon Griekspoor ellen, és ezzel megszerezte Olaszországnak a sorozatban második Davis-kupa címét.

Sinner győzelme 2-0-s diadalt jelentett Olaszországnak Hollandia ellen, és megkoronázta azt az évet, amelyben az olasz tenisz ismét kiemelkedő sikereket ért el.

Sinner az első szettben hárította Griekspoor két bréklabdáját, majd rövidítésben biztosította be a nyitójátszmát.

A második szettben, miután egy korai brékelőnyt elveszített, négy játékot nyert zsinórban 2-2-ről. Ennek köszönhetően végül 1 óra 31 perc alatt lezárta a mérkőzést, amivel euforikus ünneplést indított el csapattársai körében.

