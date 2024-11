A holland teniszválogatott történelmet írt a Davis-kupában

Tallon Griekspoor egy drámai Davis-kupa elődöntőt követően történelmi sikert hozott össze Hollandiának, amikor legyőzték Németországot és ezzel bejutottak a verseny fináléjába.

A 28 éves Griekspoor Malagában mélyről merített erőt, hogy 6-7(4), 7-5, 6-4-re legyőzze Jan-Lennard Struffot, ezzel megszerezve Hollandia első Davis-kupa fináléját az ország 104 éves szereplése során a versenyben.

A két játékos közötti szervacsata igazi mestermunka volt, de végül Griekspoor őrizte meg hidegvérét, és 2-0-ra lehozta a meccset a háromszoros bajnok Németország ellen.

„Már két-három éve beszélünk erről a pillanatról” – mondta Griekspoor. „Mindig nagyon nehéz sorsolással érkeztünk ide, de annyira hittünk magunkban. Mindig úgy éreztük, hogy ez lehetséges. Most megcsinálni ezt hihetetlen érzés. Nagyon boldog vagyok a csapatért és Hollandia miatt.

„Csak próbáltam a saját játékomra koncentrálni. Úgy éreztem, ő hihetetlen tenisszel játszott, és az első szettben nem hibáztam sokat. Nagyon büszke vagyok magamra, az erőfeszítésre, és örülök, hogy végül sikerült nyerni.”

Griekspoor teljesen kihasználta a gyors fedett pályák előnyeit, robbanékony játékkal 25 ászt ütött, és az első szervái mögött a pontok 83%-át megnyerte (54/65). Struff is méltó ellenfél volt egy izgalmas összecsapáson.

A német azonban bánhatja azt a két break labdát, amelyeket kihagyott a második szett sorsdöntő nyolcadik játékában.

„Nem is tudom pontosan [hogyan sikerült], már azt sem tudtam, mit csináljak azoknál a meccslabdáknál” – mondta Van de Zandschulp, aki a héten második egyéni győzelmét aratta, miután a negyeddöntőben kedden Rafael Nadalt verte. „A második szettben 4-2-es vezetésnél és 15-40-nél voltam, és úgy éreztem, ha akkor dupla breaket csinálok, az a játszma és a meccs is lett volna. A tie-breakben ő néhány meccslabdát nagyon jól kezelt.”

„Kedden életem legnehezebb meccsét játszottam, így minden, ami utána következik, egy kicsit könnyebb.”

Altmaier, aki szett és brékhátrányban volt, váratlan energiával és inspirált játékkal visszajött a meccsbe. A német öt meccslabdát hárított a második szett tie-breakjében, és kiharcolta a döntő játszmát.

A lendületváltás ellenére Van de Zandschulp összeszedte magát, és 5-3-as állásnál lehetőséget kapott a mérkőzés kiszerválására.

Az összecsapás jellemző drámaiságát megőrizve azonban további négy meccslabdát szalasztott el. Végül azonban 2 óra 42 perc után a tizedik próbálkozásra sikerült lezárnia a mérkőzést.

Hollandia következő ellenfele a címvédő Olaszország vagy Ausztrália lesz, akik szombaton mérkőznek meg a másik elődöntőben.

