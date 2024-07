Kijött az új UEFA-klubranglista: a Real Madrid a 2., az FTC az 55. helyen

Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) honlapján közzétett új klubvilágranglistát az angol bajnoki címvédő Manchester City vezeti, legjobb magyar csapatként a Ferencváros az 55.

A 2020/2021-es szezontól figyelembe vett, döntően az elmúlt négy idény eredményein nyugvó koefficiens-táblázat alapján a City megőrizte első helyét, második a Bajnokok Ligáját idén májusban megnyerő Real Madrid, a harmadik pedig – legutóbbi gyengébb szezonja ellenére – a Bayern München.

A magyar válogatott csapatkapitány Szoboszlai Dominik együttese, az FC Liverpool a negyedik helyet foglalja el, a Willi Orbánt és Gulácsi Pétert foglalkoztató RB Leipzig a 13.

🚨| OFFICIAL: New UEFA club rankings.@ManCity best club in Europe 😎🏆🥇 pic.twitter.com/8uq8A9X2et

