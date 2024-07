Bielsa nem köntörfalazott: „Szégyen ez a Copa!”

Az 'El Loco'-nak, vagyis őrültnek is becézett szakvezető most hű volt a nevéhez, többször is magából kikelve kritizálta a szervezést, korruptnak nevezte az Egyesült Államokat és a FIFA-t

Az uruguayi labdarúgó-válogatott gőzerővel készül a Copa América bronzmeccsére, melyet majd Kanada ellen vív a csapat. Ennek apropójából a nemzeti együttes szövetségi kapitánya, Marcelo Bielsa megtartotta a mérkőzés előtti sajtótájékoztatóját, amely komoly visszhangokat váltott ki a nemzetközi sajtóban. Korábban is volt már egy érdekes megnyilvánulása, melyben azt találta mondani, hogy szerinte haldoklik a labdarúgás.

Most azonban a 68 éves argentin mester többször is felemelte a hangját, és kritizálta a szervezést, az újságírókat, a kolumbiai szurkolókat, de még a CONMEBOL-t is.

Az őrültnek is becézett tréner mondhatni most hű maradt nevéhez. Először akkor gurult dühbe, amikor az újságírók számon kérték rajta a csapat viselkedését, akik a Kolumbia elleni vesztes elődöntő után – Darwin Núnez vezérletével – több szurkolóval is összeverekedtek.

„A játékosok pontosan úgy reagáltak, ahogy mindenki más tette volna, ha veszélyben van a családjuk, feleségük, gyermekük. Persze, hogy igyekeztek megvédeni őket. Te meg azt kérdezed, hogy meg fogják-e büntetni őket? Az kimerítené a bűnrészesség fogalmát…”

Marcelo Bielsa against a percentage of journalism (not all): „You respond to economic interests, and protect power” 🤬🤬

What a man, much more than just a football coach 🥰

Follow me for more football videos with english subtitles!!! 😍 pic.twitter.com/7RN70vbapD

— Juani Jimena (@JimenaJuani) July 12, 2024