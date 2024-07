Darwin Núnez kolumbiai szurkolókkal verekedett a vesztes Copa-elődöntő után

Kolumbia lesz a címvédő és világbajnok argentin válogatott ellenfele a labdarúgó Copa America vasárnapi döntőjében, miután a négy között egy góllal jobbnak bizonyult Uruguaynál.

Az immáron 28 mérkőzés óta veretlen Kolumbia bejutott a labdarúgó Copa América döntőjébe, miután 1-0-ra legyőzte Uruguayt az elődöntőben. Néstor Lorenzo csapata Jefferson Lerma 39. percben esett góljával nyert, pedig ellenfelük a teljes második félidőt emberelőnyben játszhatta Daniel Munoz kiállítása miatt.

Érthető is, hogy maradt feszültség az uruguayi játékosokban, Darwin Núnezék a mecset követően a családtagjaikhoz szerettek volna odamenni a lelátón, azonban a kolumbiai szurkolók „betalálták” őket, s kisebb csihipuhi vette kezdetét. Állítólag megközelítették a támadó szeretteit, s ő ezen begurult.

A Liverpool csatára volt a balhé éllovasa, rendesen összeakasztotta a bajszát az ellendrukkerekkel, egy-két pofon is elcsattant, majd klubbéli csapattársa, Luis Diaz is nyugtatta őt. A Copa América döntőjét így a címvédő Argentína – amely Kanada 2-0-s legyőzésével jutott be a fináléba – és a 28 mérkőzés óta veretlen Kolumbia vívja majd egymással.

Of course Luis Díaz went to comfort Darwin Núñez after the match ❤️ pic.twitter.com/uyNhT3Rm1N — B/R Football (@brfootball) July 11, 2024

A finálét vasárnap rendezik Miamiban. Néstor Lorenzo gárdája másodszor nyerheti meg a dél-amerikai kontinenstornát, az eddigi egyetlen sikerét 2001-ben aratta. A 15-szörös győztes Uruguay szombaton Kanadával csap össze a harmadik helyért.

Az Uruguay-Kolumbia mérkőzés összefoglalója alább látható: