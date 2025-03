Tsitsipas a dubaji versenyen törte meg rossz sorozatát

Stefanos Tsitsipas végre beteljesítette célját Dubajban, és megszerezte karrierje első ATP 500-as trófeáját, miután 6-3, 6-3 arányban legyőzte Félix Auger-Aliassime-ot a Dubaji Tennis Bajnokság döntőjében.

A 26 éves Tsitsipas harmadik fináléjában lépett pályára ezen a tornán, miután korábban 2019-ben Roger Federer, majd 2020-ban Novak Djokovic ellen is alulmaradt. Ezúttal azonban remek teljesítményt nyújtott, és így begyűjtötte 12. ATP-tornagyőzelmét.

Tsitsipas számára nem indult könnyen az év, hiszen Dubaj előtt mindössze 3-4-es győzelem-vereség mérleggel állt 2025-ben.

Ennek ellenére a torna során egyre jobb formát mutatott, és magabiztos játékkal diadalmaskodott a döntőben. Győzelmével nemcsak első ATP 500-as címét szerezte meg, hanem visszatért a világranglista Top 10-be is, ahol legutóbb 2024 májusában szerepelt.

Well-deserved moment 🏆👏@steftsitsipas raises the Dubai trophy for the first time, after his 3rd Dubai final!#DDFTennis pic.twitter.com/ew72tLVdt1

— Tennis TV (@TennisTV) March 1, 2025