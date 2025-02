A 17 éves Andreeva első nagy címével felért a legjobbakhoz

Mirra Andreeva karrierje legnagyobb címét szerezte meg, miután 7-6 (1), 6-1-re legyőzte Clara Tausont a Dubai Duty Free Tennis Championships döntőjében.

A dubaji torna WTA 1000-es versenynek számít, tehát egy szinttel a Grand Slam tornák alatt van. A 17 éves, 12. helyen kiemelt Andreeva pedig a legfiatalabb játékos lett, aki ekkora szintű tornát nyert a formátum bevezetése óta.

A győzelem biztosítja, hogy ő lesz a legfiatalabb Top 10-es játékos 2007 óta, miután 1 óra 46 perc alatt legyőzte Tausont a Center Court-on.

Andreeva és Tauson először találkoztak, miután mindketten erős rajtot vettek a 2025-ös szezonban. Andreeva a második egymást követő évben jutott el a negyedik körig az Australian Open-en, míg Tauson Aucklandben, az ASB Classic-en szerezte meg karrierje harmadik címét.

Mirra the Marvel 🦸‍♀️

The teenage phenom defeats Tauson to become the youngest player to capture a WTA-1000 title!#DDFTennis pic.twitter.com/2u3I8GvTPP

— wta (@WTA) February 22, 2025