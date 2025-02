Fucsovics Márton sikeresen főtáblára jutott a dubaji versenyen

Fucsovics Márton második mérkőzését is megnyerte a selejtezőben, ezzel feljutott a főtáblára a 3,2 millió dollár (1,2 milliárd forint) összdíjazású dubaji keménypályás férfi tenisztornán.

A világranglistán 84. magyar játékos az első körben mindössze egy játékot vesztve búcsúztatta a szlovák Jozef Kovalíkot (123.), vasárnap azonban már egy jóval nehezebb ellenfél, az olasz Luca Nardi (85.) várt rá, aki a múlt héten, Dohában játszmát nyert a volt világelső spanyol Carlos Alcaraz ellen.

A 33 éves Fucsovics korábban még nem találkozott a 21 esztendős riválissal, az első meccsük pedig szoros csatát hozott. Az első szettben egy-egy brékkel jutottak el a rövidítésig, amelyben a magyar teniszező már 5-1-re is vezetett, de végül „csak” 7-5-re nyert, s ezzel előnybe került.

A második játszma is szoros küzdelmet hozott, egymás után három bréket is láthatott a közönség, de aztán Fucsovics 3:2 után kétszer is hozta az adogatójátékát, és 5:4-nél a mérkőzésért szerválhatott. Sikerrel járt, már az első meccslabdáját értékesítette, így sorozatban a kilencedik találkozóját megnyerve készülhet a főtáblára.

A 32-es mezőnyben ott lesz Marozsán Fábián (57.) is, aki a spanyol Roberto Bautista-Aguttal (54.) játszik majd az első fordulóban.

Eredmény, selejtező, 2. forduló:

Fucsovics Márton (4.)- Luca Nardi (olasz, 5.) 7:6 (7-5), 6:4