Tízszer hányt a triatlonos a szajnai úszással egybekötött verseny után

Embert próbáló versenyt hagytak maguk mögött a triatlonosok.

Több szempontból is nem mindennapi versenyt hozott a férfi triatlonosok küzdelme a párizsi olimpián. Először hosszas előjáték előzte meg a szerdai megmérettetést, hogy egyáltalán alkalmas lesz-e a Szajna vize a sportolók számára. Végül hajnalban az a döntés született, hogy igen, s így reggel elkezdődhetett az épp emiatt sok negatív kritikát kiváltó verseny, amely a britek szempontjából Alex Yee aranyérmével drámai pillanatokat hozott.

Épp akkor, amikor a televízió élőben közvetítette a sportolók célba érkezését. Az észak-amerikai triatlonos kilencedik helyen zárt, és lehet, hogy a hányás oka a szennyezett és koszos Szajna vize volt, ám a sportoló nem ezt okolta. Elmondása alapján fizikailag megterhelő menet volt.

🇨🇦Canadian triathlete Tyler Mislawchuk was seen vomiting after finishing a grueling race in the River Seine, according to UK media. Many other exhausted athletes were also shown struggling to catch their breath.#Olympics #Paris2024 #RiverSeine pic.twitter.com/7Lv7jLBDv1

— 凤凰欧洲 PhoenixCNE News (@PhoenixCNE_News) July 31, 2024