Lehmann Csongor remek versenyzéssel 11. lett a triatlon döntőben

A női verseny még esőben kezdődött, a férfiak viadala viszont már verőfényes kánikulában zajlott. Két magyarral, aki beverekedték magukat az élmezőnybe a verseny végén.

Az első szám, az úszás után Bicsák Bence a 22., míg Lehmann Csongor a 31. helyen állt

Lehmann azonban innen szenzációsan tekerte végig a kerékpározás 40 kilométerét. Mert annak ellenére, hogy sárga lapos figyelmeztetés miatt még büntetést is kapott, de így is utolérte az első bolyt és velük ért be a célba.

Negyedik helyen vágott neki a futásnak. Bicsák 22. volt a második depózás után.

A férfi verseny aztán úgy tűnt, hogy nagyon gyorsan eldőlt, már a futás elején. Hiszen az új-zélandi Hayden Wilde az élre állt és közel 20 másodperces előny épített ki, amelyet meg is tartott az utolsó kilométerig. Ekkor Alex Yee „robbantott”, előzött és megnyerte az olimpia aranyérmet.

A magyarok parádésan hajráztak végül és Lehmann Csongor a büntetése ellenére 11. helyen ért a célba, mindössze 54 másodperccel elmaradva a győztestől. Míg Bicsák Bence a futásban javítva 16. lett.