Továbbjutás esetén andorrai vagy dán csapat vár a Fradira a BL selejtezőben

Továbbjutása esetén az andorrai Santa Coloma vagy a dán Midtjylland csapatával találkozik a Ferencváros a labdarúgó Bajnokok Ligája selejtezőjének harmadik fordulójában.

Az európai szövetség nyoni székházában hétfőn tartották a sorsolást, amelyen az is kiderült, hogy a magyar bajnokcsapat idegenben kezdené a párharcot. A zöld-fehérek a második fordulóban a walesi bajnok The New Saints együttesével találkoznak. A párharc első felvonását kedden 20 órától rendezik a Groupama Arénában, míg a visszavágóra egy héttel később Oswestry-ben kerül sor.

Az M4 Sport élőben közvetíti az összecsapást.

Amennyiben a Ferencváros továbbjut, akkor biztos, hogy ebben a szezonban is az egyik európai kupa főtábláján lesz érdekelt. Ugyanis legrosszabb esetben is a Konferencia-ligában folytathatja majd.