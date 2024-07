Meccs nélkül juthat az Ekl-selejtező harmadik fordulójába a Puskás Akadémia

Így az Újpest elleni, vasárnapi szezonnyitó lesz a PAFC első tétmeccse az új szezonban.

Hétfőtől már újra Felcsúton készül a Puskás Akadémia FC, ugyanis az UEFA várhatóan kizárja a Dnipro-1 csapatát a Konferencialigából. Hornyák Zsolt csapata az ukrán együttessel csapott volna össze csütörtökön Kassán az Ekl-selejtező második körében, a visszavágóra pedig augusztus 1-én került volna sor a Pancho Arénában. A játékosok annak rendje és módja szerint gőzerővel készültek a nemzetközi párharcra, azonban július 8-án már sejteni lehetett valamit.

🚨| Ukrainian portal UA Futbol report that Dnipro-1 will participate in the tomorrow’s ECL-Q3 draw, despite them having no intention of playing their Q2 match v Puskas Akadémia

This means Puskas Akadémia will take Dnipro’s seeded position.

pic.twitter.com/ZNO8xmWX5y

— Hungarian Football Xtra (@HunFootballXtra) July 21, 2024