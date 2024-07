Totális káosz alakult ki a Copa América döntője előtt

Az Argentína-Kolumbia finálé előtt botrányos jelenetek alakultak ki a szurkolók beengedése körül. Mivel a szervezők ki akarták szűrni a jeggyel nem rendelkezőket, de teljes anarchia támadt a próbálkozás miatt, hiszen azok nem jutottak be, akiknek volt érvényes belépője..

A Miami Hard Rock stadion 65 ezer férőhelye nem bizonyult elegendőnek az érdeklődők számára. Így Messiék döntőjére olyan szurkolók is be akartak jutni, akiknek nem volt jegyük a mérkőzésre. Míg azok, akiknek volt, nem tudták beverekedni magukat.

A rendfenntartók sem voltak a helyzet magaslatán, ami azért aggasztó, mert 2025-ben az először 32 csapattal megrendezésre kerülő klub világbajnokság, majd a 2026-os labdarúgó vb házigazdája is az Egyesült Államok lesz.

A rendezésért a CONMEBOL a Dél-Amerikai Szövetség felelt, így ők dolgoztak együtt a helyi erőkkel.

Uruguay szövetségi kapitánya Marcelo Bielsa már az elődöntők után keményen támadta a szervezetet, az alkalmatlansága miatt.

A mérkőzés végül az eredetileg tervezetthez képest közel másfél órás csúszással tudott csak elkezdődni. De szerencsére a botrány ellenére nem történt tragédia.

All gates closed due to the rushing of fans into the stadium…

Causing extremely concerning congestion#CopaAmerica2024 pic.twitter.com/FpydtPJxK7

— Jenny Chiu (@jennyachiu) July 14, 2024