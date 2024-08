Történelmi szerződést kötött fiatal sztárjával a Chelsea

Nem akármilyen feltételeket ajánlott a londoni klub.

Cole Palmer az első Chelsea-nél töltött idénye során 22 gólt szerzett és 11 gólpasszt jegyzett. A 22 éves játékos tavaly augusztusban 40 millió font körüli összegért szerződött a Manchester City-től a Stamford Bridge-re. A fiatal középpályás meggyőző teljesítményével beverekedte magát Gareth Southgate válogatottjába is, amellyel ezüstérmet szerzett a németországi Európa-bajnokságon. A spanyolok ellen 2-1-re elveszített fináléban ő szerezte a háromoroszlánosok gólját.

Palmer eredetileg tavaly nyáron írt alá egy nyolcéves kontraktust. A kékek most újabb két évvel megtoldották ezt a megállapodást, ráadásul Fabrizio Romano szerint a fizetését is megemelték.

🚨🔵 Cole Palmer signs new deal at Chelsea with higher salary as reward after excellent first season.

New contract valid until June 2033 now, two more years for Chelsea star as club wanted to get it done before start of new season.

Paperwork signed, as @David_Ornstein reports. pic.twitter.com/HnXGBmwNF0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2024