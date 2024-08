Újratervezés után, végül nemet mondott a Liverpool ajánlatára

Szinte már borítékolható volt, hogy Martín Zubimendi a következő szezontól a Liverpool játékosa lesz, aztán hétfőn jött a fordulat.

A 25 esztendős középpályás végül úgy döntött, marad a La Ligában szereplő Real Sociedadban. A spanyol labdarúgót az Európa-bajnokság után környékezte meg Arne Slot csapata, mert akkor úgy hírlett, távozni akar a klubtól. Zubimendi nagyszerű Eb-t produkált, de már az előző szezonban is sok gárda érdeklődését felkeltette, hiszen nagyszerű hatosról van szó az esetében, aki játéktudásban nagyon hasonló a Manchester Cityben futballozó Rodrihoz.

A kontinenstorna döntőjében például pont egymást váltotta a két futballista a félidőben és Zubimendi nagyszerűen szervezte a spanyolok játékát.

Arne Slotnak pedig nagy szüksége lett volna egy ilyen típusú labdarúgóra, ugyanis jelenleg Ryan Gravenberch, Curtis Jones, Wataru Endo és Szoboszlai Dominik az, aki be tudja tölteni ezt a posztot a pályán, na meg persze Alexander-Arnold, de ő a Liverpoolban ritkán fordul meg ebben a pozícióban.

A 25 esztendős futballista végül úgy döntött, nemet mond a PL-csapat megkeresésére és marad a Real Sociedadban. Bár az is lehet, közrejátszott, hogy Mikel Merino egyre közelebb az Arsenalhoz és a baszk együttes nem akarta augusztusban mindkét kiváló középpályását elveszíteni. Így legalább Zubimendit meggyőzték a maradásról.

🚨🔴 Martín Zubimendi has rejected Liverpool with formal communication to the club tonight.

Real Sociedad efforts to keep Zubi crucial to make it happen, he’s staying with new deal also ready soon.

Zubimendi informed Richard Hughes tonight, as @relevo reported. pic.twitter.com/sLU7S0Qfma

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2024