Történelmet írnak a Leclerc-testvérek Abu-Dzabiban

A Ferrari bejelentette, hogy Arthur Leclerc, a csapat állandó versenyzője, Charles öccse, az Abu-Dzabi Nagydíjon debütál egy F1-es versenyhétvégén.

A fiatalabb Leclerc az idény végén a Williamshez távozó spanyol Carlos Sainz helyére ugrik be a hétvége első szabadedzésén, ezzel pedig történelmet írnak a Leclerc-testvérek az utolsó versenyhétvégén.

Ez az első alkalom az F1 történetében, hogy két testvér csapattársként vesz részt egy hivatalos hétvégi szabadedzésen.

Arthur a 2024-es szezonban az LMP2 kategóriában versenyzett az Európai Le Mans-szériában, ahol Imolában futamgyőzelmet is aratott.

Making Formula 1 history 👑@Charles_leclerc and @arthur_leclerc7 will be taking part in Friday’s FP1 season as team-mates. You won’t want to miss this 🤩 pic.twitter.com/lgUU2WAk7v

— Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) December 4, 2024