Norris célja bajnoki címmel ünnepelni az idei felejthetetlen évét

Lando Norris célja, hogy egy erős Abu-Dzabi Nagydíjjal megszerezze a McLarennek a konstruktőri bajnoki címet, ezzel lezárva egy olyan szezont, amelyet soha nem fog elfelejteni.

Az idei év Norris számára valóban emlékezetes volt, hiszen a Las Vegas-i Nagydíjig versenyben volt első világbajnoki címéért.

Az egyéniben Max Verstappen végül túl erősnek bizonyult a 25 éves Norris számára, aki az év elején szerezte meg pályafutása első Forma-1-es futamgyőzelmét.

A szerencse Miamiban állt Norris mellé, ahol megszerezte első győzelmét az autósport csúcsán, míg a hollandiai és szingapúri sikereit már tisztán saját érdemei alapján érte el.

A McLaren csapatként is kiemelkedő szezont tudhat maga mögött, amely akár mesébe illő befejezéssel is zárulhat a Yas Marina Circuiten.

A wokingi csapat 21 pontos előnyben van a Ferrarihoz képest; ugyanakkor várható, hogy az olaszok is erősek lesznek Abu-Dzabiban.

Fotó: Tóth Zsombor/Sport365

Norris készen áll a Ferrarival vívott végső csatára, és eltökélt, hogy befejezi a munkát.

„Következik a szezonzáró, Abu-Dzabi. Gyors autónk volt Katarban, így izgatottan várom, mit tudunk elérni ezen a hétvégén. Teljesen koncentrált vagyok, és készen állok arra, hogy idén utoljára mindent beleadjak, és hazavigyük a konstruktőri bajnoki címet” – mondta Norris.

„Ez mindenképpen egy olyan szezon volt, amit soha nem fogok elfelejteni. Miamiban megszereztem az első győzelmemet, és közel kerültem ahhoz, hogy megnyerjem a világbajnokságot” – folytatta.

„Az egész csapat hihetetlen munkát végzett, hogy egy igazán szórakoztató autót adjanak nekünk erre az évre, és ezért szeretném megköszönni mindenkinek. Abu-Dzabi mindig nagyszerű hely a szezon lezárására. Most ki kell mennünk, és be kell fejeznünk a munkát” – tekintett előre a szezonzáróra a McLaren versenyzője.

Both top of the constructors, McLaren and Ferrari have brought us iconic battles through the decades…

From Hunt vs Lauda in the 70s, the infamous 1990 Senna vs Prost battle, Hakkinen vs Schumacher in the late 90s and early 00s, and Hamilton vs Raikkonen in the mid-to-late 00s… pic.twitter.com/CVvF31458Q

— Formula 1 (@F1) November 27, 2024