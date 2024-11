TOP5 – Egy okos pénzügyi döntés az MU-nál? Elküldték a közel 1,5 millió fontot kereső recepcióst

Aki igaz, közel 60 éve van a klubnál, de minden bizonnyal a világ legjobban kereső recepciósa volt. - Ez volt a második legolvasottabb cikk a héten a Sport365-ön.

Kath Phipps nevét mindenki ismeri a Manchester Unitednél. A 81 éves idős néni még 1968-ban Sir Matt Busby idejében érkezett az MU-hoz, tehát 56 éve szolgálja a klubot. Recepciósként. Akik láttak a Netflixen futó David Beckham-sorozatot minden bizonnyal emlékeznek Kath-re, hiszen több alkalommal ő is nyilatkozott a legendás angol futballistáról. Mégis szolgálata az idény végeztével a végéhez ér, ugyanis szombaton az INEOS vezetősége tájékoztatta Kath-et a recepción, hogy tovább már nem tudják fedezni 1.25 millió fontos éves fizetését és a szerződése lejártával jövő nyáron távoznia kell.

This chat between Rio and Kath is so wholesome. 🥹

Imagine working for Man Utd since 1968, when Sir Matt Busby was still manager, till date (56 years).

What a lovely lady, icon and legend of the club. ❤️pic.twitter.com/cgBa7jyFMJ

