TOP5: „Az orvos belenéz a nadrágba” – egy bokszoló vallomása a nemi tesztekről

Visszapörgetjük az elmúlt hét napot. Ez volt az negyedik legolvasottabb cikk az elmúlt héten a Sport 365-ön. Az egyre több információ ismeretében csillapodnak a kedélyek Iman Helif körül, aki az elmúlt napokban nagy vitákat váltott ki a megkérdőjelezhető nemiségével, pedig egyre több helyről igazolódik be, hogy az algériai ökölvívó tényleg nő.

A 2024-es nyári olimpia egyik legnagyobb visszhangját váltotta ki a női 66 kilogrammosok mezőnyében versenyző Iman Helif helyzete. Az algériai ökölvívó nemét többen is vitatták, hiszen XY kromoszómákkal rendelkezik, amivel jelentős előnye származik a többi női sportolóval szemben. Helif nemrégiben megszólalt az őt ért kritikákkal kapcsolatban és elmondta, hogy bizony ő valóban hölgy.

A francia RMC-nek Emilie Sovinco bokszoló nyilatkozott arról, hogy miképp is zajlanak azok a bizonyos nemi vizsgálatok, melyeken Helif átment. Igaz, tavaly a Nemzetközi Amatőr Ökölvívó Szövetség (IBA) kizárta őt a vb döntője előtt, mert elvileg túl magas volt a tesztoszteron szintje, az engedettnél magasabb. Ám ezt a jelentést sosem látta senki, és az sem véletlen, hogy a NOB nem ismeri el az IBA-t, mint hivatalos szervezet.

🇩🇿 Imane Khelif’s career according to IBA:

2018 IBA World Championships ➡️ Female

2019 IBA World Championships ➡️ Female

2022 IBA World Championships ➡️ Female

2023 IBA World Championships ➡️ Female until semifinals when she beat a Russian boxer then she was male

IBA 🤡 pic.twitter.com/hCiOlHARZj

— Algeria FC (@Algeria_FC) August 5, 2024