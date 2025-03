TOP 5 – Madridba tart a Liverpool támadója? Megszólalt a klub vezetője!

Úgy tűnik, a Liverpool csatára, Darwin Núñez egyre nagyobb valószínűséggel távozik az Anfieldről ezen a nyáron. - Ez volt a harmadik legolvasottabb cikk a héten a Sport365-ön.

Az uruguayi támadó visszafogott helyzetkihasználása bosszúságot okoz a Liverpool-szurkolók és Arne Slot vezetőedző számára egyaránt.

Núñez Slot tavaly nyári érkezése óta a Liverpool Premier League-mérkőzéseinek alig több mint negyedén kezdett. A 2024/25-ös idényben 35 fellépésen mindössze hat gólt és öt gólpasszt jegyzett.

Slot már többször is nyíltan bírálta az uruguayi játékát, miután kulcsfontosságú helyzeteket hagyott ki.

A helyzet most fordulóponthoz érkezett, és úgy tűnik, Núñez távozhat Liverpoolból, mivel a klub úgy véli, ingadozó formája miatt jobb lenne továbblépni.

Az utóbbi időben pletykák szóltak arról, hogy az Atlético Madrid egy merész ajánlatot tehet érte, mivel Diego Simeone állítólag kedveli Núñez játékstílusát. A klub vezérigazgatója, Miguel Ángel Gil Marín azonban határozottan cáfolta ezeket a híreszteléseket.

„Darwin Núñez? Nem keresünk csatárt; a csapatunknak más posztokon kell erősítenie és jelenleg erről tárgyal az Atlético Madrid vezetősége” – idézi a 365 Scores Arabic.

– húzta alá az Atléti vezérigazgatója.

❗️ Gil Marin (Atleti CEO): “Darwin Nunez? We are not looking for a striker; our team needs reinforcements in other positions, which is what Atlético Madrid’s management is currently discussing. Núñez is not part of the club’s transfer plans for the upcoming period, and the… pic.twitter.com/WtdZ33lqSM

— Atletico Universe (@atletiuniverse) February 28, 2025