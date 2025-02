Darwin Núñez reagált a szurkolók és Slot bírálataira

Az uruguayi támadó közösségi oldalán keresztül - egy azóta törölt posztban - válaszolt a kritikákra.

A csatár a második félidő derekán Szoboszlai Dominik keresztpasszát követően bombázott az égbe az üres kapu helyett. Arne Slot a mérkőzést követő sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, azt el tudja fogadni, hogy kimaradt a lehetőség, de Núñez azt követő hozzáállását nem.

Elmondta, szerinte játékosa az utolsó húsz percben emiatt nyújtott gyengébb teljesítményt.

A 25 éves labdarúgót a szurkolók is elővették, az uruguayi pedig szemmel láthatóan nem örült edzője és a szurkolók reakciójának, hiszen X-fiókján (korábbi Twitter) adott hangot véleményének.

Núñez állítása szerint csak peches volt a Villa Parkban, majd emlékeztetett mindenkit: a Brentford elleni mérkőzés után őt istenítette mindenki, miután csereként beállva duplázott és eldöntötte a nehéz bajnokit.

„Pár hete még a legjobb voltam, most pedig ismét én vagyok a legrosszabb, a kudarc. Ha el is esek, felállok és soha nem adom fel. Mindent beleadok, amíg a Liverpoolban kell lennem. Kitartás!” – írta, majd az első riposztok után szinte azonnal törölte a bejegyzést, amit később finomítva ismét közzétett.

A véglegesített poszt így szól:

„Három hete sem voltam a legjobb, ahogy most sem vagyok a legrosszabb. Ha elesek, felállok és mindent beleadok. Tőlem soha nem látjátok, hogy feladnám. Az utolsó napomig mindent beleadok a Liverpoolban. Kitartás!” – üzente az uruguayi, aki tehát a „kudarc”-kifejezést eltávolította, valamint a „Liverpoolban kell lennem” félmondaton is módosított.

Ni fui el mejor hace tres semanas ni soy el peor ahora. Si me caigo, me levanto. Nunca me van a ver bajar los brazos.

Voy a dejar todo hasta el último día que me toque estar acá en Liverpool.

Resiliencia! 💪🏼 pic.twitter.com/cruy7OZO1o

— Darwin Núñez (@Darwinn99) February 20, 2025