Néhány őrült Pool-szurkoló Szoboszlait vádolja a pontvesztésért

Darwin Núñez a kaput sem találta el a magyar játékos passza után, akadtak azonban olyan fanatikusok, akik a középpályást hibáztatták.

Bár Mohamed Szalah találatával előnybe került a Slot-csapat, Youri Tielemans és Ollie Watkins góljaival a hazaiak még a szünet előtt fordítottak. A második félidőben Trent Alexander-Arnold egyenlített, majd a 69. percben a vendégek előtt adódott esély, de Núñez az égbe lőtte Szoboszlai „asszisztját”.

A csereként beálló uruguayi előtt csak az üres kapu tátongott, amikor a Pool nyolcasa keresztbe tette elé a játékszert, ám a tékozló támadó elpuskázta a szezon egyik legnagyobb ziccerét.

„Még mindig nem értem, miért nem lőtt” – jegyezte meg egy szurkoló.

Egy másik hozzátette: „Núñez rontása szörnyű, de Dom döntése is furcsa.”

„Szoboszlai elbizonytalanodott. Nem merte elvállalni, hiányzott az önbizalom és a higgadtság. Teljes sebességgel futva, védővel a nyakadon, egy ilyen élesen keresztbe lőtt labdát más is elrontott már” – okolta egy harmadik a magyart és vette védelmébe Núñezt.

Egy negyedik megjegyezte: „Hatalmas hely tátongott Martínez bal oldalán. Ilyen egy tökéletesen előkészített helyzet, onnan nehezebb passzolni.”

Egy ötödik hozzászóló a következőt nem értette: „Szoboszlai az edzéseken rengeteget lő, de amikor éles meccsen kellene, beijed.”

A vendégek holland trénere a kritikák ellenére kiállt válogatottunk csapatkapitánya mellett. Mondván, a középpályás a lehető legjobb döntést hozta.

„Tökéletes választás volt a passz. Nagyon nagy helyzet adódott Darwin előtt, balszerencse, hogy hibázott.”

Robbie Fowler a mérkőzésen a TNT Sports szakértőjeként dolgozott. A legendás Pool-támadó így fogalmazott:

„Ez egy csúnya hiba, valószínűleg az egyik legnagyobb kihagyott ziccer, amit idén láttunk. Megpróbálok egy kicsit segíteni neki azzal, hogy azt mondom: talán Szoboszlainak lőnie kellett volna, de remek labdát tett elé. Núñez hét-nyolc méterről egészen elképesztő módon nem találta el a kaput. Ilyesmi egyszerűen nem történhet meg” – vélekedett az angol.

„It’s a really bad miss, probably up there with one of the worst we’ve seen this year!”

Robbie Fowler reflects on Darwin Nunez’s missed opportunity against Aston Villa pic.twitter.com/0n7fO6pPSf

— Football on TNT Sports (@footballontnt) February 19, 2025