TOP 5: Így fest a magyar válogatott továbbjutási esélye Törökország ellen

A török csapat összértékét közel 400 millió euróra becsülik, olyan kiváló tehetségek futballoznak a válogatottban, mint Arda Güler vagy Kenan Yildiz. Nagyon nem lesz ez egy könnyű párharc.

Mint ismert, a magyar labdarúgó-válogatott Törökországot kapta ellenfeléül a Nemzetek Ligája rájátszásában. A jövő márciusi párharcon az NL A-ligájában való bennmaradás vagy feljutás a tét. Törökország ellen 17 éve veretlen a nemzeti együttes, az előző öt meccsünk egyikén sem kaptunk ki és idén márciusban egy felkészülési mérkőzésen 1-0-ra nyertünk ellenük Szoboszlai Dominik góljával.

2020-ban a Nemzetek Ligájában is veretlenek maradtunk velük szemben, azonban ez a Vincenzo Montella irányította válogatott már más csapat. Többek között hemzsegnek a fiatal tehetségektől, mint például Arda Güler vagy Kenan Yildiz. Előbbi a Real Madrid, utóbbi a Juventus játékosa és mindketten csupán 19 évesek még csak. A Transfermarkt becslése szerint a válogatott összértéke 388 millió euró, míg a mieinké alig éri el a 150-et.

Azonban a Football Meets Data nevezetű labdarúgó-statisztikákkal és adatalapú elemzéssel foglalkozó oldal 51%-ra hozta a magyar labdarúgó-válogatott esélyét a párharc megnyerését illetően. Tehát ha nagyon szűken is, de minket tartanak a favoritnak a párharcban. Egyébiránt mind a négy párosítást igen szorosnak várják. A legnagyobb esélyt Ausztria A-ligás tagságára adják, akik a B-ligából juthatnak majd fel, amennyiben legyőzik Szerbiát.

To qualify for UNL League A:

59% 🇦🇹 Austria

58% 🇧🇪 Belgium

57% 🇬🇷 Greece

51% 🇭🇺 Hungary

49% 🇹🇷 Türkiye

43% 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scotland

42% 🇺🇦 Ukraine

41% 🇷🇸 Serbia

It’s as tight as it gets!

