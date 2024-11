Marco Rossi a lengyel válogatott élén?

Gianluca Di Marzio olasz újságíró értesülései szerint a Lengyel Labdarúgó-szövetség érdeklődik a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi iránt.

Nehéz időket él a lengyel válogatott, amely csalódást keltő teljesítményt nyújtott a nyári Európa-bajnokágon és az őszi Nemzetek Ligája-mérkőzéseken egyaránt. A Michal Probierz irányította polákok mindössze egy pontot gyűjtöttek a kontinenstornán, az NL A-divíziójában pedig négy ponttal kieső helyen végeztek Portugália, Horvátország és Skócia mögött.

Az átigazolásokra szakosodott Gianluca Di Marzio úgy értesült, a lengyel válogatott rövidesen szövetségi kapitányt válthat. Az olasz újságíró információi szerint a legfőbb kiszemelt a magyar válogatottat 2018 óta irányító Marco Rossi.

ROSSI TO REPLACE PROBIERZ? 🇭🇺 🔄

The PZPN has reportedly identified Marco Rossi, currently coaching Hungary, as a potential candidate to take over the Poland national team.

Per Gianluca Di Marzio, efforts to hire the 60-year-old are already underway.

Rossi has been in charge… pic.twitter.com/o9BLC6WeGB

— PSN Futbol (@PSN_Futbol) November 29, 2024