TOP 5 – Gusztustalan megmozdulás: videón Vinícius kiállítása

Elvesztette a fejét a Real Madrid támadója. - Ez volt a hét harmadik legolvasottabb cikke a Sport 365-ön.

Mint arról a Sport365 beszámolt, a Real Madrid emberhátrányban játszva, két hajrábeli góllal hátrányból fordítva 2-1-re nyert a Valencia vendégeként.

A királyi gárda a 79. percben Vinícius Júnior kiállítása miatt fogyatkozott meg. A 24 éves brazil támadó előbb összeszólalkozott a hazaiak kapusával, Stole Dimitrievskivel, majd nemes egyszerűséggel hátulról tarkónlökte a hálóőrt. Cesar Soto Grado játékvezető piros lappal honorálta Vinícius mutatványát. A botrányos viselkedéseiről és hangzatos nyilatkozatairól is ismert játékos aligha vált népszerűbbé ettől a mozdulattól.

Videón az ominózus eset:

Vinicius can be stubborn, yeah but this is never a red card. pic.twitter.com/f7pylfEZBP — IFEOLUWA❤️🇳🇬 (@Maliqifeoluwa) January 4, 2025

A találkozót követően Carlo Ancelotti, a Real Madrid menedzsere így reagált az esetre:

„Ez nem volt piros lap Vinícius Jr. számára. Fellebbezni fogunk. A kapus meglökte őt, és Vini erre reagált. Mindkettőjüknek sárgát kellett volna kapnia, és ennyi.” – fogalmazott Ancelotti.