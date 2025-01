Drámai meccsen nyert Valenciában a Real Madrid

A Real Madrid emberhátrányban játszva, két hajrábeli góllal hátrányból fordítva 2-1-re nyert a Valencia vendégeként.

Péntek este pótolták a La Liga 12. fordulójából elhalasztott Valencia–Real Madrid összecsapást. A házigazda az utolsó előtti, míg a királyi gárda a második helyről várhatta az összecsapást.

Némi meglepetésre az első félidőben a hazaiak szereztek vezetést Hugo Duro közeli találatával.

A blancók sokáig nem találták a fogást a Valencián, a 79. percben pedig tovább sokasodtak a fővárosiak gondjai. Vinícius Jr. egy teljesen ártalmatlan szituációban fellökte a hazaiak kapusát, a játékvezető pedig piros lappal honorálta mindezt.

Vinicius Jr:

“I just want to play football.”

pic.twitter.com/3iqOW7oysM

— Footy Humour (@FootyHumour) January 3, 2025