TOP 5: A Real Madrid elnöke szerint sürgős változásra van szükség

Ez volt a héten az ÖTÖDIK legolvasottabb cikk a Sport 365-ön:A Real Madrid 5-2-es veresége a Barcelonával szemben a Spanyol Szuperkupa döntőjében komoly visszhangot váltott ki, Florentino Pérez elnök látható csalódottsága pedig a figyelem középpontjába került.

A spanyol Diario AS szerint ez a vereség arra késztetheti a Real Madrid vezetőségét, hogy újragondolja álláspontját a januári átigazolási piaccal kapcsolatban.

Bár Carlo Ancelotti pozíciója nincs veszélyben, a döntő során a csapat gyengeségei egyértelművé váltak, különösen a középhátvéd posztján és a jobb oldali védő szerepkörében.

Aurélien Tchouameni nehezen birkózott meg a rá nehezedő nyomással a szokatlan védekező szerepben. Lucas Vázquez sebezhetősége a jobb oldalon pedig ismét előtérbe került.

🚨 JUST IN: Florentino Pérez and José Ángel Sánchez will speak with Carlo Ancelotti in coming days. They will analyze what happened and what measures need to be taken. @jfelixdiaz pic.twitter.com/RrssKVMV9u

— Madrid Zone (@theMadridZone) January 13, 2025