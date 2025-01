Kegyetlenül kitömte a Barcelona a Real Madridot

Az év első El Clásicóján a Barcelona megsemmisítő, 5-2-es vereséget mért a Real Madridra a Spanyol Szuperkupa döntőjében Dzsiddában.

Villámrajtot vett a Real Madrid, amely Mbappé révén már az ötödik percben megszerezte a vezetést. A Barcelona bő húszperc elteltével Lamine Yamal góljával egalizált.

A 36. percben Lewandowski büntetőjével fordított a gránátvörös-kék alakulat, amely három percre rá Raphinhának köszönhetően tovább növelte előnyét. Még a szünet előtt Balde is beköszönt, így 4-1-es katalán előnnyel vonulhattak pihenőre a felek.

A második felvonást úgy kezdte a Barcelona, ahogy az elsőt abbahagyta: góllal. Három perc elteltével Raphinha második találatával végérvényesen eldőlt a találkozó.

A Real Madrid helyzetén az sem segített sokat, hogy az 56. percben megfogyatkozott a Barca, miután Szczesny utolsó emberként szabálytalankodott. A blancók egyórányi játék után Rodrygo góljával szépítettek, egyúttal be is állították a végeredményt.

Spanyol Szuperkupa-döntő

Real Madrid–Barcelona 2-5 (1-4)

Gólszerzők: Mbappé (5.), Rodrygo (60.) ill. Yamal (22.), Lewandowski (36.), Balde (45.+10), Raphinha (39., 48.)

Kiállítva: Szczesny (56.)

